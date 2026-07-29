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Откриват Детска военна академия в Узунджово

Детска военна академия организира Военно окръжие – Хасково аз втора поредна година.Инициативата е под наслов „Мисия Небе“ ще се състои на Мемориален комплекс „Нашето летище“ в село Узунджово на 30 юли от 1.30 до 12.30 часа.

Събитието е насочено към деца и младежи и има за цел да ангажира вниманието им по полезен и интересен начин по време на лятната ваканция, да представи военната професия, да възпита у младите българи чувство на родолюбие, уважение към българската история и националните символи, да насърчи работата в екип и дисциплина.

Участниците са от Харманли, Хасково, Тополовград и Свиленград. Те ще бъдат разпределени в отбори, като състезателите ще примерят сили в поредица от забавни и образователни игри с военна тематика. Малките академици ще изпълняват различни мисии - ще преодоляват препятствия, ще демонстрират "точен мерник", ще приземяват самолети от хартия.

Програмата ще започне с представяне на живота и делото на Георги Бенковски, ще бъдат поднесени цветя пред паметника, който се намира в самия комплекс.

Военнослужещи от военно формирование 34 920 - Хасково ще представят пред детската аудитория основните мисии на Военновъздушните сили, ще разкажат как се охранява въздушното пространство на страната ни, каква е ролята на радиолокационните войски и ще запознаят подрастващите с историята на мемориалния комплекс "Нашето летище".

Източник: Haskovo.NET

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