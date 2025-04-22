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79-годишен водач блъсна на заден ход 76-годишен пешеходец

79-годишен водач на автомобил е блъснал 76-годишен пешеходец при маневра на заден ход в хасковското село Узунджово, съобщиха от полицията. Пострадалият мъж е прегледан в боницата и освободен за домашно лечение по негово настояване.

На възрастния водач на автомобил „Пежо“ е съставен акт. Пробите за алкохол и наркотици са отрицателни.

На 21-ви април в друго хасковско село – Пътниково е станало друго произшествие. В 8 часа сутринта, на 700 метра след селото в посока Стамболово, 46-годишен с „Фолксваген“ при изкачване на ляв завой е навлязъл в ляво на платното. Последвал е удар с насрещно движещо се „БМВ“, управлявано от мъж от Симеоновград на 31 години. От инцидента е пострадал водача на "БМВ"-то. Той е прегледан и освободен за домашно лечение. Пробите на водачите са отрицателни.

Източник: Haskovo.NET

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