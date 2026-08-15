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Хасковлии почетоха Голяма Богородица в препълнен храм

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    Хасковлии отбелязаха днес един от най-големите християнски празници – Успение на Пресвета Богородица, известен още като Успение Богородично или Голяма Богородица.

    Още от сутринта едноименният катедрален храм на Хасково бе препълнен с вярващи, дошли да запалят свещ и да отправят молитви за здраве, утеха, изцеление и благополучие. Тържествената Света литургия бе отслужена от отец Златко, който отправи и празнично слово към миряните. Сред вярващите в храма „Успение на Пресвета Богородица“ бе и дългогодишният архиерейски наместник на Хасковската духовна околия и почетен гражданин на Хасково отец Антоний Енев.

    Успение на Пресвета Богородица е посветено на края на земния живот на Божията майка. В православната традиция нейната смърт е наричана „успение“ – блажено заспиване и преминаване към небесния живот. Според църковното предание три дни преди кончината си Богородица получила вест от Архангел Гавраил, че Бог я призовава при себе си. 

    Празникът има особено място и в историята на Хасково. Храмът „Успение на Пресвета Богородица“ е една от най-старите църкви в града и е осветен именно на 15 август 1837 година. В продължение на поколения той е място, където хасковлии се събират в най-важните моменти от живота си и отправят молитви към Божията майка. Празничното настроение започна още вчера. По традиция в двора на храма беше приготвен фасул, който след това бе раздаден на миряните.

    Част от хасковслии обаче избраха да отбележат празника в параклиса в Монумента "Света Богородица" на парк "Ямача".

    Успение Богородично е сред най-почитаните християнски празници. На този ден имен ден празнуват десетки хиляди българи с имена, свързани с Божията майка – Мария, Мариана, Мариан, Марийка, Мариела, Мариета, Марина и техните производни.

    Източник: Haskovo.NET

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