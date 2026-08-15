„Димитровград“ с тежко гостуване на новака „Крумовград“

Отборът на „Димитровград“ ще изиграе втората си среща от началото на първенството в Трета Югоизточна лига. От 18:00 часа днес тимът ще гостува на новака „Крумовград“.

Димитровградчани ще търсят първи успех през сезона. На старта тимът загуби с 0:1 от „Марица“ (Милево). „Крумовград“ пък спечели с 1:0 гостуването си на „Левски“ (Карлово).

В състава на „Димитровград“ няма контузени играчи след първия двубой.

„Очаква ни тежко гостуване със сигурност. Разполагат с окомплектован състав и са доста добър отбор, но ние няма какво да губим. Все пак фаворитът в този мач е Крумовград. Ако успеем да вземем нещо, ще сме доволни. Селекцията и амбициите, които имат са показател, че са по-добри от нас. Ние обаче не отиваме да загубим, разбира се, отиваме да откраднем нещо, ако можем. Ако не можем, няма да правим драми и трагедии. Дано теренът е хубав и времето да предразполага за един качествен сблъсък“, коментира пред клубния сайт един от членовете на Управителния съвет на „Димитровград“ Мартин Александров.