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Димитровградско дерби на старта на Областната футболна група

11 отбора са подали заявки за участие в Областната футболна група на Хасково. Новак в лигата ще бъде дублиращият отбор на „Димитровград – 1947“. Останалите тимове са тези на ФК „Хасково“, ФК „Хасково Футболен клуб“, ФК „Свиленград“, ФК Бригада 2010“, ФК Харманли, ФК „Раковски – 1923“, ФК „Марица“, ОФК „Хасково“ II, ФК „Любимец 2018“ и ФК „Хеброс – 1921“.

Днес в централата на Областния съвет на БФС – Хасково бе теглен жребий и за първите кръгове от първенството. Томболата отреди на старта шампионите от ФК „Хасково“ да се изправят срещу „Марица“ (Симеоновград). Този мач е на 5 септември от 17:00 часа. По същото време „Свиленград“ излиза срещу „Любимец 2018“, а дубъла на „Димитровград – 1947“ ще играе градско дерби с „Бригада 2010“.
Ден по-късно са мачовете „Харманли“ – ОФК „Хасково“ II и „Раковски“ – „Хасково Футболен клуб“. В първи кръг „Хеброс – 1921“ ще почива. 

Източник: Haskovo.NET

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