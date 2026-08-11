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Затвориха част от южното платно на бул. „България“ заради ремонт

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    Продължава преасфалтирането на част от пътищата в Хасково. Ремонтът вече се прехвърли на южното платно на бул. „България“, след като преди това бе преасфалтирана и северната част – от Зеленчуковия пазар до улиците „Оборище“ и „Кавала“. Сега дойде ред на южното платно. Ремонтът ще обхване участъка от района на църквата „Свети Архангели Михаил и Гавраил“ до Зеленчуковия пазар. Той вече е затворен за движение. В последствие ще се продължи и до комплекс „21-ви век“. Прасфалтирането е част от проект на община Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

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