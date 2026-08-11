Затвориха част от южното платно на бул. „България“ заради ремонт

Един адвокат умрял и застанал пред Свети Петър.

Свети Петър: Човече, ти не си за Рая!

Адвокатът: К`в си ти бе? Ти трудов договор имаш ли? Социална осигуровка? Декларация за доходите давал ли си?

Отишъл Свети Петър при ГОСПОД.

Свети Петър: Господи, един не е за тука, но ми иска трудов договор за изпълняваната длъжност, такова нещо имам ли?

ГОСПОД: Какъв е този?

Свети Петър: АДВОКАТ

ГОСПОД: Пускай го докато не се е сетил да ми иска акт за раждане!