Приключи преасфалтирането на бул. „България“

Приключи работата по цялостното преасфалтиране на северното платно на бул. „България“ днес. Това е отсечката от сградата на РЗИ до старата печатница.

Движението ще бъде възстановено тази вечер.

Автобусите от градския транспорт вече ще пътуват по обичайните си маршрути и според обявеното разписание.

От Община Хасково благодарят на всички участници в движението за проявеното разбиране и търпение.

След няколко дни работата по обновяването на пътната настилка на бул. „България“ продължава в друг участък. Очаквайте конкретна информация на сайта и на официалната фейсбук страница на Община Хасково.