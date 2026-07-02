От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

35 °C

Скоро започва цялостното преасфалатиране на бул. „България“

Изображение 1 от 7
Покажи в галерия

    Довършва се маркировката по новоасфалтираната отсечка от бул. „Стефан Стамболов“, между кръстовищата с „България“ и „Съединение“, съобщи в личния си профил във „Фейсбук“ кметът Станислав Дечев. 

    След като приключи окончателно работата по бул. „Стефан Стамболов“, започва цялостното преасфалтиране на бул. „България“.

    Работата ще бъде разделена на няколко етапа и ще обхване двете платна на булеварда, от двете страни на реката. Участъкът е дълъг - от сградата на РЗИ до моста преди църквата „Света Богородица“. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    400 хил.лв ще „глътне" настилката на Стария център,фонтана бликва до дни!
    400 хил.лв ще „глътне" настилката на Стария център,фонтана бликва до дни!
    В Смолян ремонтират надлези и улици за близо 5 милиона лева
    В Смолян ремонтират надлези и улици за близо 5 милиона лева
    Зам. – кмета на Хасково Евгени Консулов
    Зам. – кмета на Хасково Евгени Консулов

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Катастрофи заради лоши настилки активираха спешни проверки на пътища в Хасковско
    Катастрофи заради лоши настилки активираха спешни проверки на пътища в Хасковско
    преди 16 минути
    100 продукта с до 50% по-ниски цени в Lidl: какво да сложим в количката
    100 продукта с до 50% по-ниски цени в Lidl: какво да сложим в количката
    преди 45 минути
    Бъдещето на бившите казарми в Симеоновград е свързано с привличането на частен инвеститор
    Бъдещето на бившите казарми в Симеоновград е свързано с привличането на частен инвеститор
    преди 54 минути
    Обсъдиха планове за действия при бедствия и енергийни кризи
    Обсъдиха планове за действия при бедствия и енергийни кризи
    преди 1 час
    Ивета Дерменджиева-Йорданова встъпи в длъжност като съдия в Районен съд – Хасково
    Ивета Дерменджиева-Йорданова встъпи в длъжност като съдия в Районен съд – Хасково
    преди 2 часа
    ВиК: Възстановено е водоподаването в засегнатите райони в Хасково
    ВиК: Възстановено е водоподаването в засегнатите райони в Хасково
    преди 2 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Grafa x Dara Ekimova - Нито миг

    Случаен виц

    Бъдещето на бившите казарми в Симеоновград е свързано с привличането на частен инвеститор
    Катастрофи заради лоши настилки активираха спешни проверки на пътища в Хасковско

    Демокрация - това е въздушно кълбо, висящо над главите ви и каращо ви да гледате нагоре, докато други ви бъркат в джобовете. - Бърнард Шоу

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Трътки с ориз
    Трътки с ориз

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.