Скоро започва цялостното преасфалатиране на бул. „България“

Довършва се маркировката по новоасфалтираната отсечка от бул. „Стефан Стамболов“, между кръстовищата с „България“ и „Съединение“, съобщи в личния си профил във „Фейсбук“ кметът Станислав Дечев.

След като приключи окончателно работата по бул. „Стефан Стамболов“, започва цялостното преасфалтиране на бул. „България“.

Работата ще бъде разделена на няколко етапа и ще обхване двете платна на булеварда, от двете страни на реката. Участъкът е дълъг - от сградата на РЗИ до моста преди църквата „Света Богородица“.