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10 свободни позиции за учители обявиха от Бюрото по труда в Хасково

Голям брой свободни позиции за учители обявиха от Бюрото по труда в Хасково. Работните места са в различни направления. Търсят се преподаватели по физическо възпитание и спорт, информатика, руски език, предприемачество, история, както двама по математика. Свободно работно място има още за учител в детска градина, търсят се и двама учители в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас. Изискванията към всички кандидати са да имат висше образование по съответната специалност. В зависимост от поста има изискване и за определен период трудов стаж по специалността.

По традиция свободни позиции в област Хасково има обявени за инженери, рехабилитатор и медицински сестри. Голям брой свободни позиции са обявени в сферата на услугите, туризма и ресторантьорството. Свободни позиции има за хигиенистки, пекари, готвачи и помощник-готвачи, сервитьори, бармани и други. Глад за кадри има още в търговията и транспортния бранш, както и в сферата на производството.

Общият брой на свободните позиции към 2 юли, обявени от Бюрото по труда в Хасково, е близо 160.

Източник: Haskovo.NET

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