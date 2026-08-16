„Димитровград“ загуби от „Крумовград“ в голово шоу

„Димитровград“ записа второ поредно поражение в първенството на Трета Югоизточна лига. Тимът загуби като гост на новака „Крумовград“. Двубоят завърши при резултат 4:3.

Димо Бакалов даде преднина на домакините. Борис Тодев изравни, а в началото на второто полувреме Денис Гиведжов отново даде аванс на „Крумовград“. Даниел Иванов направи резултата 4:1 с двете си попадения. Гостите не се предадоха и с точни удари на Мартин Стоянов и Димитър Алексиев от дузпа намалиха на 4:3. Силите на димитровградчани обаче не стигнаха за още едно попадение, което да доведе до ново равенство и така „Крумовград“ спечели двубоя. Домакините вече са с актив от два успеха и заемат третата позиция. След второто си поражение „Димитровград“ е без точка на 15 място. В следващия кръг тимът приема „дубъла на „Локомотив“ (Пловдив). „Крумовград“ от своя страна гостува на „Атлетик“ (Куклен). Мачовете са на 22 август от 18:00 часа.