От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

28 °C

В Конуш наградиха топ земеделци, отгледали най-големите домати в селото

Изображение 1 от 8
Покажи в галерия

    Интересно състезание проведе читалището в хасковското село Конуш. Организирана бе надпревара за най-голям домат. Участваха земеделци, които представиха своите продукти. 

    „Всичко започна, след като бившият библиотекар в читалището Елена Киркова зададе въпрос в групата „Конуш Бог да му е на помощ“. Оттам се заинтригувахме и решихме да направим такова състезание“, заяви за Haskovo.net председателят на НЧ „Пробуда – 1925“ Мирослав Янков.

    Всеки участник публикува снимка в групата и след това бе извършено награждаване. Победата бе за Делка Никова. Тя представи домат от своята градина, който тежеше 1,043 кг. Втората позиция бе за Младен Талев с домат, тежащ 1,040 кг. Третото място бе за Павлина Пейчева, която участва с домат с тегло 0,864 кг. 

    За победителката имаше осигурена награда – мелничка за домати, както и грамота. За класиралите се на второ и трето място също имаше грамоти. Те бяха предоставени от местното училище „Св. св. Кирил и Методий“. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Живущи в кв. „Болярово“ сигнализират, че на ремонтираните тротоари няма джобове за контейнери
    Живущи в кв. „Болярово“ сигнализират, че на ремонтираните тротоари няма джобове за контейнери
    преди 12 минути
    Хасковлии почетоха Голяма Богородица в препълнен храм
    Хасковлии почетоха Голяма Богородица в препълнен храм
    преди 2 часа
    „Димитровград“ с тежко гостуване на новака „Крумовград“
    „Димитровград“ с тежко гостуване на новака „Крумовград“
    преди 6 часа
    На Успение Богородично в Хасково до 30° и с разкъсана облачност
    На Успение Богородично в Хасково до 30° и с разкъсана облачност
    преди 6 часа
    ОФК „Хасково“ приема „розите“ с надежда за втори успех
    ОФК „Хасково“ приема „розите“ с надежда за втори успех
    преди 6 часа
    Димитровградско дерби на старта на Областната футболна група
    Димитровградско дерби на старта на Областната футболна група
    преди 21 часа

    Препоръчано видео

    img
    Музика – James Blunt - Tastes Like Summer

    Случаен виц

    Локализиран е пожарът край с. Иваново
    Yettel раздава 25 смартчасовника HUAWEI WATCH GT 6 по случай годишнината си

    Иска ми се да можеше да затворим коледното настроение в буркани и да отваряме по един всеки месец - Харлан Милър

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Бисквитена торта с печени блатове
    Бисквитена торта с печени блатове

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.