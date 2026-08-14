В Конуш наградиха топ земеделци, отгледали най-големите домати в селото

Интересно състезание проведе читалището в хасковското село Конуш. Организирана бе надпревара за най-голям домат. Участваха земеделци, които представиха своите продукти.

„Всичко започна, след като бившият библиотекар в читалището Елена Киркова зададе въпрос в групата „Конуш Бог да му е на помощ“. Оттам се заинтригувахме и решихме да направим такова състезание“, заяви за Haskovo.net председателят на НЧ „Пробуда – 1925“ Мирослав Янков.

Всеки участник публикува снимка в групата и след това бе извършено награждаване. Победата бе за Делка Никова. Тя представи домат от своята градина, който тежеше 1,043 кг. Втората позиция бе за Младен Талев с домат, тежащ 1,040 кг. Третото място бе за Павлина Пейчева, която участва с домат с тегло 0,864 кг.

За победителката имаше осигурена награда – мелничка за домати, както и грамота. За класиралите се на второ и трето място също имаше грамоти. Те бяха предоставени от местното училище „Св. св. Кирил и Методий“.