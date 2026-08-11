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Хасковлия се жалва от вида на „Пловдивските гробища“

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    Хасковлия изпрати сигнал за непочистени зони в централния гробищен парк в Хасково или т. нар. „Пловдивски гробища“. Мъжът се възмущава от вида на парка. В сигнала си съгражданинът ни казва, че това се случва всяка година и не е нормално гробищните паркове да се оставят в такъв вид.

    Молбата му е по-бързо да се почистят районите, намиращи се в това състояние.

    Екипът ни направи проверка на място. Истината е, че голяма част от гробищния парк е почистена. Не са обаче малко и зоните, в които тревата е по-висока от паметните плочи. Там растителността на практика е обхванала цели парцели.

    От Общинско предприятие „Обреден дом“ коментираха за Haskovo.net, че продължават с поетапното почистване и задължително ще стигнат до въпросните зони.

    Източник: Haskovo.NET

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