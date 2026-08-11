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Хасковският джудист Антон Димитров съчетава успешно спорта и софтуерното инженерство

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    Хасковският джудист Антон Димитров записа поредното си силно представяне на татамито. Както съобщихме, в края на миналата седмица Антон спечели бронзов медал на Европейската купа по джудо за младежи до 21 години. В Скопие състезателят на СК „Хасково“ участва в титулярната си категория до 90 кг. Срещнахме се с Антон непосредствено след завръщането му в Хасково. Дни след надпреварата той отново тренираше, този път с брат си Димитър. Ето какво каза Антон за изминалото състезание и за предстоящите такива.

    Антоне, здравей. Как се чувстваш след бронзовия си медал в Скопие, как премина надпреварата за теб?

    - Доволен съм от участието си. Винаги може и по-добре, но като цяло смятам, че резултатът говори сам за себе си. Доста усилия положих. Срещите не бяха никак лесни.

    Стигна до 4 победи. Жребият бе по-благосклонен към теб, пропусна първи кръг.

    - Да! Бях изведен в началото. Направих 4 победи, всяка от които с ипон. Загубата ми бе на четвъртфинала. Там играх с германец, допуснах грешка, той успя да ме контрира в атаката ми и така приключи срещата. Доволен съм и от тази борба, взел съм си поуки.

    Труден ли бе двубоят ти за бронзовия медал?

    - Срещата бе трудна. Определено момчето от Хърватска е добър състезател, бе обигран. Даже в самата среща той поведе в началото с оценка, но накрая аз успях да го победя с ипон.

    Кога е следващото ти състезание и какво е то?

    - Сега ми предстои подготвителен лагер във Валенсия. След това е Европейското първенство за младежи до 21 години. То е в началото на месец септември. В момента съм титуляр в категорията си и ще участвам.

    Паралелно с джудото продължаваш и образованието си. Учиш софтуерно инженерство в СУ „Св. Климент Охридски“.

    „Продължавам да уча. Засега успявам да съчетавам нещата. В началото, през първите две години, беше по-трудно, но те вече минаха. Оттук – нататък не смятам, че ще бъде толкова трудно да се състезавам и в същото време да уча!

    Източник: Haskovo.NET

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    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Ян
      янко димитров
      0 0
      11:57, 11 авг 2026
      само да не се излъже и той да участва в схемите с ало имамниците като друг псевдоактивен джудист от блиското минало и бивш учител
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