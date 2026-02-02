Антон Димитров с пето място на Европейската купа

София бе домакин на Европейската открита купа по джудо за мъже. Участие записаха и хасковски състезатели.

На престижното пето място се класира Антон Димитров. Хасковлията участва в категория до 90 килограма. Антон стартира с победа над кипърския джудист Антониос Патсиантос. Последва успех и срещу Иван Кутенков от Украйна. Димитров загуби на четвъртфиналите от бъдещия първенец от Австрия Исса Насчо. В репешажите за бронзовия медал Антон първо победи Бен Харош от Израел, но след това допусна поражение от грузинеца Николоз Далвадзе и остана на пета позиция.

Победа на Европейската открита купа записа и Владимир Тодоров, който участва в категория до 66 килограма.