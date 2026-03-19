Отдават под наем училищния стол на СУ „Васил Левски“ в Хасково

Училищният стол на хасковското СУ „Васил Левски“ ще бъде отдаден под наем за срок от 10 години. По този повод ще бъде обявен публичен търг или публично оповестен конкурс, който ще бъде проведен от директора на училището Милена Михайлова, като за целта тя трябва да бъде упълномощена с решение на Общински съвет Хасково. Предложението за това е на кмета на община Хасково Станислав Дечев.

Недвижимият имот – публична общинска собственост е с обща площ от 242,40 кв.м., състоящ се от три функционално свързани помещения: столова зала с площ 114 кв. м., кухненски блок с площ от 78 кв.м. и склад към тях с площ от 50,40 кв.м., находящ се на територията на СУ „Васил Левски“ – Хасково, на улица „Стара планина“ №2, при първоначално обявен месечен наем 124 евро без ДДС.

Предложението ще бъде гласувано на заседанието на Общински съвет – Хасково на 27 март от 9:00 часа.