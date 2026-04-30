22-годишна майка без книжка се преобърна заедно с 3-годишния си син, детето е невредимо

Млада жена е без опасност за живота след произшествие  на третокласен път в посока село Свирково, община Симеоновград, съобщиха от полицията. В 13,40 часа в сряда, 22-годишна майка потеглила с лек автомобил „Пежо“ и качила в него 3-годишният си син.

След загуба на контрол над колата се е преобърнала в канавка в дясно по посоката си на движение.

Пристигналите на място пътни полицаи са установили, че жената не притежава шофьорска книжка. Детето е без наранявания, тя е прегледана и освободена за домашно лечение.

Пробите на неправоспособната водачка са отрицателни, съставен й е акт.

 
    Не акт ами трябва да и се повдигне опит за непредумишлено убийство спрямо детето ! Да качиш детето си на кола и да караш без книжка ....
44% от хората у нас между 20 и 50 години оценяват достоверността на новините по усет
