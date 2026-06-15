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Хванаха четирима с дрога и пиян шофьор в Хасковска област

Четирима мъже са задържани за притежание на различни количества наркотици в три отделни случая в региона. Списъкът с арестите до 24 часа допълва 64-годишен мъж, хванат да кара с 1,36 промила алкохол, съобщават от МВР. 

Двама са били задържани в петък, за държане на наркотик в Свиленград след извършена проверка на лек автомобил „Фолксваген“, шофиран от 19-годишен. Пътник в колата  било 15-годишно момче. В него полицаите открили 2,07 грама марихуана.

На следващия ден на улица „Ал.Стамболийски“ служители са извършили проверка на 19-годишен. В него е открита 0,84 грама суха зелена листна маса, предадена с протокол от собственика си. Със същия вид дрога в Димитровград е заловен мъж на 42 години от Каварна. В чантата му криминалистите намерили плик с изсушена листна маса с тегло 6 грама. Задържан е до 24 часа по стартиралото бързо производство.

Бързо производство е заведено на 13-ти в управлението в Димитровград. То е срещу 64-годишен, шофирал по улица „Съединение“ лек автомобил „Фолксваген“ . Униформените са го тествали с дрегер, показал наличие на 1,36 промила. Задържан е до 24 часа.

Източник: Haskovo.NET

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