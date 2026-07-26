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Божидар Саръбоюков отново бе над всички на Националния шампионат

Божидар Саръбоюков спечели отново се представи отлично и завоюва две титли на Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени. Състезателят на „Хеброс“ (Харманли) завоюва златните медали в скоковете на дължина и на височина. На високия скок Божидар триумфира в резултат 215 см. 

По-късно през деня завоюва златото и в скока на дължина. 

Възпитаникът на Димитър Карамфилов спечели титлата в сектора с нов рекорд на шампионатите от 8.48 метра, като така остана само на 1 сантиметър от собствения си национален рекорд от 8.49 м, постигнат по-рано през сезона в Пловдив. Саръбоюков записа рекордния си скок днес в последния шести опит. Това беше и най-силният резултат в скока на дължина, регистриран някога на стадион „Васил Левски“.

Сребърния медал със 7.55 м., което е изравнен национален рекорд за юноши, извоюва Стилиян Орлинов (Михаил Желев-Сливен). Теодор Янков (СКЛА Ивет Лалова Спринт Академи) се преболи за бронзовото отличие със 7.52 м. 

Източник: Haskovo.NET

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