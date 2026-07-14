Божидар Саръбоюков отново подобри националния рекорд в скока на дължина

Божидар Саръбоюков продължава да развива своя потенциал. Лекоатлетът от Харманли записа нов национален рекорд в скока на дължина, като по този начин подобри своето постижение от зимата. Тогава Божидар скочи 8.45 м. По време на Мемориалния турнир “Йорданка Аризанова”, който се проведе днес в Пловдив, той се приземи на 8.49 метра. Възпитаникът на Димитър Карамфилов записа постижението при последния си опит. Преди това той направи още 5 успешни опита над 8 метра.

С 8.49 м. българинът вече дели 33-то място във вечната световна ранглиста на дисциплината. В световната ранглиста за годината пък Божидар се изкачи на трето място. Лидер с 8.61 м. е Милтиадис Тентоглу, а Симон Ехамер е втори с 8.51 м.