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Божидар Саръбоюков отново подобри националния рекорд в скока на дължина

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    Божидар Саръбоюков продължава да развива своя потенциал. Лекоатлетът от Харманли записа нов национален рекорд в скока на дължина, като по този начин подобри своето постижение от зимата. Тогава Божидар скочи 8.45 м. По време на Мемориалния турнир “Йорданка Аризанова”, който се проведе днес в Пловдив, той се приземи на 8.49 метра. Възпитаникът на Димитър Карамфилов записа постижението при последния си опит. Преди това той направи още 5 успешни опита над 8 метра.

    С 8.49 м. българинът вече дели 33-то място във вечната световна ранглиста на дисциплината. В световната ранглиста за годината пък Божидар се изкачи на трето място. Лидер с 8.61 м. е Милтиадис Тентоглу, а Симон Ехамер е втори с 8.51 м.

    Източник: Haskovo.NET

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