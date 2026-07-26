От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

32 °C

Открит урок по Пикълбол ще се проведе на кортовете на Кенана

Изображение 1 от 2
Покажи в галерия

    Открит урок по спорта Пикълбол ще се проведе на тенис комплекса в парк Кенана. Занятието ще бъде с водещия български състезател и сертифициран треньор Васил Язаджиев. Участието в урока ще бъде безплатно, информират от Тенис клуб „Хасково“. 

    „Искате да опитате спорта, който завладява света? Сега е вашият шанс! Заповядайте на безплатен открит урок по Pickleball, воден от най-добрия български състезател – Васил Язаджиев“, приканват от ТК „Хасково“. 

    Откритият урок ще бъде на 28 юли от 18:30 часа. В рамките на събитието ще бъдат изяснени правилата, участниците ще могат да направят първите си удари и да разберат защо Пикълбол е най-бързо развиващият се спорт в света, казват още организаторите. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Жители на с. Николово възродиха 100-годишно читалище
    Жители на с. Николово възродиха 100-годишно читалище
    преди 1 час
    Протест на земеделци затвори пътя за „Маказа“
    Протест на земеделци затвори пътя за „Маказа“
    преди 6 часа
    Краставици без пазар: Земеделци излязоха на протест край Конуш
    Краставици без пазар: Земеделци излязоха на протест край Конуш
    преди 8 часа
    Състезатели на „МЕГА СПОРТ“ ще представят България на Световното първенство по спортна аеробика
    Състезатели на „МЕГА СПОРТ“ ще представят България на Световното първенство по спортна аеробика
    преди 8 часа
    Нови проблеми с водата в Хасково: авария и профилактика заплашват няколко квартала с прекъсване на водоподаването
    Нови проблеми с водата в Хасково: авария и профилактика заплашват няколко квартала с прекъсване на водоподаването
    преди 8 часа
    Колоездач загина, след като бе блъснат на пътя
    Колоездач загина, след като бе блъснат на пътя
    преди 8 часа

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Волева - Ето Ме / Voleva - Eto Me

    Случаен виц

    Краставици без пазар: Земеделци излязоха на протест край Конуш

    Нещата минават за такива, каквито изглеждат, а не каквито са. - Балтазар Грасиан

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пилешки пастет по английски
    Пилешки пастет по английски

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.