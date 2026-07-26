Жители на с. Николово възродиха 100-годишно читалище

НЧ „Отец Паисий“ в село Николово е открито през далечната 1926 година. Има активна дейност, която обаче спира преди години. И така до началото на 2026-та. Ентусиазирани хора от селото поемат управлението на културното средище и му вдухват нов живот. С помощта на Община Хасково сградата е ремонтирана, а местните хора постепенно започват да организират събития.

„През месец април читалището официално отвори врати. Започнахме неговото обновяване. Първо с ремонтни дейности и организационни. Започнахме да честваме 24-ти май, Деня на Ботев, Еньовден. Правим детски работилнички, всяка събота има часове по народни танци“, заяви читалищният секретар Йорданка Иванова.

Тя допълни, че наскоро в читалището се е провел турнир по шахмат, а участниците са били от различни населени места в региона. В сградата се помещава пенсионерският клуб. В културното средище си имат и кино салон. Предстои през следващия месец да се организира конкурс за ястие, което е традиционно за селото. Вече се работи и по програмата за отбелязване на 100-годишнината на читалището.

„Работим усилено по програмата за 100-годишнината на читалището. Очакваме и гости за празника. Сред тях са представители на читалищата в селата Конуш и Пчеларово, както и други гости“, заяви още Йорданка Иванова.

През месец октомври в Николово да се проведе международния литературен конкурс "Есенни щурци". Дотогава трябва да е завършил ремонтът на библиотеката, в която ще има разнообразна литература.