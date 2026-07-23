Апелативният съд остави зад решетките автомонтьора, задържан за над 31 кг марихуана

Апелативният съд в Пловдив потвърди окончателно най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 42-годишния Георги Захариев. Така магистратите потвърдиха отказа на Окръжен съд – Хасково да пусне софиянеца с по-лека мярка.

Георги Захариев е привлечен като обвиняем за помагачество в опит за контрабанда на голямо количество високорисково наркотично вещество. На 22 май тази година при специализирана акция на ГДБОП и Агенция „Митници“ на ГКПП „Капитан Андреево“ бе спрян лек автомобил „Форд“. В специално изработени тайници, включително в седалките на колата, бяха открити множество пакети с марихуана с общо бруто тегло 31,380 килограма.

Според разследващите ролята на Георги Захариев е била в качеството му на автомонтьор в сервиза на баща му да конструира укритията в превозното средство, в които след това са били поставени наркотиците. Припомняме, че по случая като съучастник бе задържан и рецидивистът Ивайло Ковачев.

Пред апелативните съдии защитата на Захариев е поискала по-лека мярка за неотклонение, като е изтъкнала влошеното здравословно състояние на майка му. Магистратите обаче приеха, че това не е нововъзникнало обстоятелство и не намалява опасността обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. В мотивите си съдът посочва още, че с оглед на усложнената престъпна схема, в която е участвал, степента на обществена опасност е завишена.

За извършеното престъпление законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 10 до 15 години и глоба в размер от 100 000 до 200 000 лева.

Определението на Апелативния съд в Пловдив е окончателно и не подлежи на обжалване.