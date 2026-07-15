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Задържаха мъж с близо 3 кг марихуана в багажник на кола

Окръжна прокуратура-Хасково привлече като обвиняем и задържа 60-годишен мъж за държане с цел разпространение на 2845 грама марихуана, съобщиха от държавното обвинение.

На 12.07.2026 г. в Свиленград, служители на ГД „БОП“ – МВР – Хасково са извършили в условията на неотложност претърсване и изземване в лек автомобил, управляван от обвиняемия М.М. При извършени процесуално-следствени действия в багажника на моторното превозно средство са били намерени и иззети 4 пакета със суха листна маса с общо бруто тегло 2845 грама. При тестване с полеви наркотест, листната маса е реагирала на марихуана.

По случая е образувано досъдебно производство. С оглед на събраните по делото доказателства мъжът е привлечен към наказателна отговорност. С постановление на Окръжна прокуратура-Хасково обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, в който в Окръжен съд – Хасково ще бъде внесено искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Източник: Haskovo.NET

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