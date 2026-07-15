Започна работата по бъдещата зала по бойни спортове в Хасково

Хасково ще има зала за бойни спортове, по която вече се работи и се намира на ул. „Панорама“, непосредствено до Плувния комплекс, съобщиха от Община Хасково. Идеята за зала по джудо и други бойни спортове е на кмета Станислав Дечев. „Момичетата и момчетата, които тренират джудо, са шампиони. Те са гордостта на Хасково и заслужават модерни условия за тренировки и подготовка“, коментира градоначалникът.

Днес кметът провери хода на строителните работи на бъдещата многофункционална зала по бойни спортове. Сградата на някогашна столова и кухня на бившето общежитие на вече несъществуващия Техникум по механизация и автоматизация на селското стопанство (ТМАСС) се преобразява в спортен комплекс. В него ще има две самостоятелни тренировъчни зали. За всяка от залите са предвидени съблекални, санитарни помещения и медицински кабинет. Предвидени са необходимите спортни настилки за бойните спортове.

Ще бъде осигурен достъп до двата основни входа на сградата съгласно съвременните нормативни изисквания. Покривът ще бъде цялостно ремонтиран с нова хидроизолация. Ще се изпълни цялостна топлоизолация съгласно нормите за енергийна ефективност. Ще се изгради централизирана климатична система, която ще осигурява както отопление, така и охлаждане на помещенията.

Залата по бойни спортове е част от най-новия спортен комплекс на Хасково на ул. „Панорама“. Тук, върху пустеещите преди време 22 дка площ, се намират първият и единствен общински плувен комплекс в Хасково, непосредствено до него е Залата по бойни спортове и откритият спортен комплекс за тенис, футбол, плажни спортове, алея за отдих, паркинг и нова улица.

Преустройството на бившата столова в Многофункционална спортна зала трябва да приключи до 150 календарни дни. Стойността на обекта е 889 000 евро с ДДС.