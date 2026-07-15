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Пешеходка загина при удар от кола в Хасково

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    Пешеходка загина при удар от кола на булевард „Освобождение“ в Хасково. Инцидентът е станал рано тази сутрин, в 5,15 часа, в района на Областната дирекция по безопасност на храните.

    По информация на МВР, жената е на 72-години. Тя е пресичала по пешеходна пътека, когато е блъсната от 69-годишен водач на лек автомобил „Форд Фокус“, пътуващ в посока Кърджали. Пред репортер на Haskovo.net мъжът заяви, че е видял пешеходката в последния момент и не е успял да предотврати ударя. При сблъсъка жената е починала.

    На място имаше полицейски екипи за изясняване на случая. Водачът на колата, който е професионален шофьор, е тестван за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни.

    Следствените действия продължиха часове след катастрофата.

    Източник: Haskovo.NET

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    Коментари в сайта (2)

    • 1
      Лу
      Лудият Макс
      34 -1
      10:03, 15 юли 2026
      Ако си направите труда да потърсите в статистиката ще се види че на това кръстовище през годините назад им няколко смъртни случаи на блъснати пешеходци и то по един и същ начин.
      Има видеокамери и веднага може да се провери, защото освен пешеходна пътека има и светофар който вероятно не е спазен от един от двамата участници в трагедията.
      Отговор
      • Св
        Светофарите не работят
        23 -1
        12:03, 15 юли 2026
        За съжаление, светофарите се изключват през ноща.
        Не знам каква е идеята, но премигването цяла нощ на жълтото едва ли харчо по-малко ток.....
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