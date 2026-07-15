Пешеходка загина при удар от кола в Хасково

Пешеходка загина при удар от кола на булевард „Освобождение“ в Хасково. Инцидентът е станал рано тази сутрин, в 5,15 часа, в района на Областната дирекция по безопасност на храните.

По информация на МВР, жената е на 72-години. Тя е пресичала по пешеходна пътека, когато е блъсната от 69-годишен водач на лек автомобил „Форд Фокус“, пътуващ в посока Кърджали. Пред репортер на Haskovo.net мъжът заяви, че е видял пешеходката в последния момент и не е успял да предотврати ударя. При сблъсъка жената е починала.

На място имаше полицейски екипи за изясняване на случая. Водачът на колата, който е професионален шофьор, е тестван за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни.

Следствените действия продължиха часове след катастрофата.