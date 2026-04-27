Моторист падна при заобикаляне на куче, водачи блъснаха двама пешеходци в Хасково

Три катастрофи станаха за два дни в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Пешеходец е без наранявания след удар с кола в Хасково. На 24-ти в 17:10 часа на кръстовището между улиците „Дунав“ и „Георги Кирков“ е ударен 52-годишен пешеходец. Той е блъснат от „Сеат“ с водач на 32 г., който е отнел предимството на пешеходеца на пешеходна пътека тип „зебра“. Пробите на шофьора са отрицателни, а тази на пешеходеца – 0,60 промила. Съставен е акт.

Същия ден в 20 часа е съобщено за още един инцидент на второкласен път при км 70 в посока ГКПП „Капитан Петко войвода“. 37-годишен от село Славеево с мотоциклет „Ямаха“ не е могъл да спре при възникнала опасност от преминаващо през платното куче, вследствие на което е паднал на платното. Настанен е за лечение в МБАЛ Свиленград без опасност за живота. Съставен е акт.

На следващия ден в Хасково е регистрирано ПТП с пострадал на улица „Ястреб“. В 14:50 часа, 35-годишен с „Ауди“ при маневра заобикаляне на МПС е преминал със задна дясна гума по лявото ходило на 32-годишен. Той е отказал медицинска помощ. Пътните полицаи са тествали водача, пробите му са отрицателни.

Източник: Haskovo.NET

    Дж
    дженZi
    0 0
    10:31, 27 апр 2026
    кучето е по важно от човешкият живот
Заловиха четирима пияни и един дрогиран шофьор в региона
преди 27 минути
