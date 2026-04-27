Ученици се запознаха с начина на действие на единния спешен номер 112

Учениците от осми и девети клас от ПГДС „Цар Иван АсенII“ се запознаха как действа единния сепшен номер на ЕС 112 в Съдебната палата в Хасково.

Цветана Иванова – главен експерт и Данаил Ташев – старши експерт (оператор 112) в Районен център 112 - Кърджали към отдел „Административно-наказателна дейност“ при Дирекция „Национална система 112“ – МВР разясниха на младежите кога следва да подават сигнал на телефон 112, колко е важно да се отговаря на въпросите, които им се задават от операторите. Също така им представиха новите технологии, въведени в системата и как чрез специално приложение на телефоните със спешния номер имат възможност да се свържат хора, които не могат да чуват и/ли говорят, а дори и тези, които не могат да пишат.

Учениците разбраха как да проверят GPS-координатите си, ако са извън населено място, а им се налага да позвънят на тел. 112. Не на последно място лекторите запознаха присъстващите с последствията при подаване на фалшиви сигнали и какви са санкциите при нерегламентирани обаждания.

Срещата се реализира в рамките на Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, съвместен проект на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.

Образователната програма през учебната 2025 г. – 2026 г. е насочена към формиране и повишаване на правната грамотност и култура на учениците, стимулиране на интереса им към правото и професионално ориентиране в юридическите науки, повишаване на информираността им за съдебната власт, изграждане на ценностно отношение към закона, както и към ограничаване на негативните модели на поведение.