Хасковски таланти от школата „Вале“ покориха националния връх в състезание по роботика

Възпитаниците на Компютърна школа „Вале“ към читалище „Заря“ в Хасково постигнаха изключителен успех при дебютното си участие в престижното състезание по роботика FIRST LEGO League България. Под ръководството на своя ментор Людмила Стайкова, хасковският отбор грабна първото място в категорията за най-добър дизайн на робот, оставяйки зад себе си конкуренция от 60 отбора от цялата страна. Събитието се проведе в Бургас и е част от световната програма за роботика и лего конструкции, която тази година премина под темата „Откриватели“.

Подготовката на малките инженери е продължила близо пет месеца, през които те са работили по създаването на иновативен проект, вдъхновен от проблемите на родното Черноморие. Хасковските деца са разработили идеята за „Омар“ – специализирано устройство, което улавя сигнали от хидрофони, за да предотвратява незаконното тралене. Този екологичен проект е силно впечатлил журито, тъй като предлага технологично решение за опазване на морското дъно и историческите останки от разрушителното въздействие на дънните мрежи. По време на подготовката си екипът е водил подробна инженерна тетрадка и е преминал през редица технически предизвикателства, включително многократна смяна на предавки и бази, за да оптимизират работата на своя робот.

В основата на успеха стои сплотеният екип, съставен от Максим Павлов, Цветелина Славова, Димо Димов, Христо Колев, Франческо Попов, Ахмед Хашим, Мустафа Шен и Лъчезар Toпалов. Децата, които са на възраст между 9 и 16 години, са демонстрирали не само завидни умения в програмирането и конструирането, но и изключителен отборен дух.

По време на състезанието съдиите са останали впечатлени от факта, че хасковските таланти са се забавлявали истински, подкрепяли са се взаимно и са работили в пълна синхрон със своя ментор. Роботът на отбора е бил отличен като най-стабилния и най-добре проектирания на турнира, което донесе на Хасково престижната купа и грамоти за първо място в категория „Робот дизайн“.