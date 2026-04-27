Ученици от ФСГ-Хасково за пореден път сред най-добрите на национално състезание по програмиране

Ученици от Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ в Хасково се представиха отлично в XV издание на Националното състезание по информационни технологии, информатика и визуални изкуства за VII – XII клас „Аз мога – тук и сега“, което се проведе от 24 до 26 април 2026 г. в град Девин.

В категория „Програмиране“ участваха Виктор Недев от 10 клас от специалност „Икономическа информатика“, и Георги Радев от 11 клас от специалност „Електронна търговия“.

Задачата в състезанието беше под формата на практически проект, в който участниците трябваше да „възстановят“ работеща система за управление на търговия с акции и финансови инструменти за измислена компания. Работата беше организирана така, че задачите се получаваха постепенно, а всяко решение се проверяваше автоматично. Едва след успешно решаване на дадена част се отключваше следващата, което изискваше логическо мислене, последователност и добра работа в екип.

Учениците бяха поставени в ситуация, максимално близка до реална работна среда, с натоварване и процес на работа, подобни на тези в софтуерната индустрия. Те трябваше да решават реалистични проблеми, да се организират ефективно и да работят под времеви и логически ограничения. Виктор Недев и Георги Радев показаха отлична концентрация, добра организация и последователност при изпълнение на задачите и се справиха много успешно с поставените изисквания.

Постижението им потвърждава, че задълбочените знания и логическото мислене, в комбинация със съвременните технологии, са ключът към решаването на сложни проблеми и вземането на правилни решения в съвременния дигитален свят, както и гаранция за един успешен професионален път.

В конкуренция с около 54 отбора от цялата страна и над 120 участници, двамата ученици се класираха в ТОП 10 на състезанието.

Ръководството и преподавателите на Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ поздравяват учениците за отличното им представяне и постигнатия успех.