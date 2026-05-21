От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

26 °C

ФСГ „Атанас Буров“ модернизира обучението си с нов СТЕМ център

Изображение 1 от 23
Покажи в галерия

    Финансово-стопанската гимназия „Атанас Буров“ модернизира обучението си с нов СТЕМ център. Днес официално бе открит нов СТЕМ център – проект, насочен към внедряване на съвременни технологии в учебния процес.

    Откриването започна с изпълнение на родопска песен от Николета Жулиянова. Организаторите обвързаха този музикален поздрав с присъствието на българския фолклор в Космоса, подчертавайки, че науката и културата се допълват в развитието на младите хора.

    По време на първата разходка из центъра гостите наблюдаваха поредица от зрелищни демонстрации, подготвени от учениците. Сред най-впечатляващите бяха химичната реакция за създаване на „черна огнена змия“ и използването на природни продукти като куркума и червено цвекло като естествени индикатори за киселинност. Беше демонстриран процесът на осмоза с картоф, а в дигиталния център бе показано как идеите придобиват реална форма чрез 3D принтиране.

    Основната цел на центъра е да предостави пространство, където теоретичните знания да се прилагат в реални проекти.

    Според ръководството, тази инвестиция следва завета на патрона Атанас Буров, че най-ценният капитал за една държава е подготвеният и образован човек. Новият СТЕМ център се възприема като важна стъпка към осъвременяване на професионалното образование в гимназията.

    Обособени са кабинети по химия, биология, физика, математика, има и дигитален център с 3D принтер. Символично лентата на новата придобивка прерязаха директорът на гимназията Цанко Цанков и Дарина Станчева от Регионалното управление на образованието.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Хасково почете Спасовден с водосвет и шествие до параклиса в парк „Ямача“
    Хасково почете Спасовден с водосвет и шествие до параклиса в парк „Ямача“
    преди 1 час
    Спорт и награди: ПГДС „Цар Иван Асен II“ с празник на „Кенана“ срещу агресията
    Спорт и награди: ПГДС „Цар Иван Асен II“ с празник на „Кенана“ срещу агресията
    преди 1 час
    Литургия и курбан за здраве в църквата „Св. Св. Константин и Елена“ в с. Крепост
    Литургия и курбан за здраве в църквата „Св. Св. Константин и Елена“ в с. Крепост
    преди 3 часа
    Свиленград, Харманли и няколко села са с нарушено водозахранване заради аварии
    Свиленград, Харманли и няколко села са с нарушено водозахранване заради аварии
    преди 3 часа
    Най-продаваните смартфони и аксесоари в онлайн магазина на Yettel са с отстъпки до 120 евро
    Най-продаваните смартфони и аксесоари в онлайн магазина на Yettel са с отстъпки до 120 евро
    преди 4 часа
    Специална организация на движението за абитуриентските балове край парк „Кенана“ в Хасково
    Специална организация на движението за абитуриентските балове край парк „Кенана“ в Хасково
    преди 5 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Eurovision song “Regarde !” Insane FLASHMOB in the streets of Paris..​

    Случаен виц

    Най-продаваните смартфони и аксесоари в онлайн магазина на Yettel са с отстъпки до 120 евро
    Хасково почете Спасовден с водосвет и шествие до параклиса в парк „Ямача“

    В днешно време е много по-скъпо да имаш душа отколкото автомобил. - Антон Хекимян

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Лучник с пиле
    Лучник с пиле

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.