ФСГ „Атанас Буров“ модернизира обучението си с нов СТЕМ център

Финансово-стопанската гимназия „Атанас Буров“ модернизира обучението си с нов СТЕМ център. Днес официално бе открит нов СТЕМ център – проект, насочен към внедряване на съвременни технологии в учебния процес.

Откриването започна с изпълнение на родопска песен от Николета Жулиянова. Организаторите обвързаха този музикален поздрав с присъствието на българския фолклор в Космоса, подчертавайки, че науката и културата се допълват в развитието на младите хора.

По време на първата разходка из центъра гостите наблюдаваха поредица от зрелищни демонстрации, подготвени от учениците. Сред най-впечатляващите бяха химичната реакция за създаване на „черна огнена змия“ и използването на природни продукти като куркума и червено цвекло като естествени индикатори за киселинност. Беше демонстриран процесът на осмоза с картоф, а в дигиталния център бе показано как идеите придобиват реална форма чрез 3D принтиране.

Основната цел на центъра е да предостави пространство, където теоретичните знания да се прилагат в реални проекти.

Според ръководството, тази инвестиция следва завета на патрона Атанас Буров, че най-ценният капитал за една държава е подготвеният и образован човек. Новият СТЕМ център се възприема като важна стъпка към осъвременяване на професионалното образование в гимназията.

Обособени са кабинети по химия, биология, физика, математика, има и дигитален център с 3D принтер. Символично лентата на новата придобивка прерязаха директорът на гимназията Цанко Цанков и Дарина Станчева от Регионалното управление на образованието.