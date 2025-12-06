От х:

Ученици от „Банково дело“ във ФСГ с визия за модерни финансови институции

    По случай Деня на банкера – 6 декември, учениците от 9 б, 11 в и 12 в клас, специалност „Банково дело“ при ФСГ „Атанас Буров“ в Хасково организираха специална инициатива, посветена на професията, която се грижи за финансовата стабилност и развитието на обществото.

    Децата подготвиха тематични рисунки – „банка на бъдещето“, в които показаха своето виждане за модерни финансови институции.

    В хода на инициативата учениците имаха и възможност да научат повече за работата на банковите служители – как помагат на хората да управляват своите средства, какви умения са нужни в тази професия и защо финансовата отговорност е важна още от ранна възраст.

    Чрез своите творби учениците отправиха топъл поздрав към всички банкери, като им пожелаха здраве, професионални успехи и с вдъхновение да продължават да подкрепят мечтите на хората.

    Източник: Haskovo.NET

