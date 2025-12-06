Жалби и протест по делото за обира на пощата в Хасково

Делото за обира на хасковската поща, от която през 2016 г. бяха задигнати над 1.8 млн. лв., ще продължи на втора инстанция в Апелативен съд – Пловдив.

Припомняме, че близо 9 години след престъплението, бяха осъдени трима души, които получиха ефективни присъди от Окръжен съд – Хасково. Соченият за организатор на обира Красен Кънчев от търновското село Присово получи най-голямото наказание – 9 години затвор. Другите двама подсъдими – димитровградчанинът Тихомир Мавродиев и софиянецът Димитър Димитров получиха по 6 години затвор.

Откраднатите пари така и не бяха открити от разследващите. Тримата подсъдими ще трябва да изплатят солидарно сумата от 1 832 700 лева на Български пощи.

По делото обаче са внесени жалби от адвокатите на тримата подсъдими, включително има и протест от страна на държавното обвинение. Заседание по казуса ще се проведе на 9 декември от 10:30 часа в Апелативен съд – Пловдив.