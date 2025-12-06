В с. Мандра стартираха кампания за ремонт на църквата „Света Неделя“

На големия празник Никулден жителите на село Мандра откриха кампания за набиране на средства за ремонт на църквата „Света Неделя“.

Първото събитие бе благотворителен коледен базар. В подготовката първоначално се включиха няколко местни семейства, но само за седмица към тях се присъединиха още десетки мандралии.

Всички те изработиха сувенири и декорации, които днес бяха подредени на базара.

На откриването на кампанията присъства и именикът отец Никола, който служи в църквата в хасковското село. Той призова към добрина и съпричастност, така че вековният храм да бъде възстановен и съхранен за следващите поколения.

За по-малко от час всички изделия бяха изкупени. Събраха се 3324 лева.

Инициативата бе подкрепена от жители на съседните села Конуш, Малево и Книжовник, както и от хасковлии.

Черквата „Света Неделя“ е архитектурен шедьовър. Строежът ѝ е започнал през далечната 1874 година и е продължил близо 14 години с лични средства, труд и силна вяра от местните хора.

Днес обаче храмът има спешна нужда от човешка намеса и помощ – покривът е протекъл и проникващата вътре вода застрашава иконите, олтара и стенописите на светците.

Само материалите, необходими за ремонт, по предварителни изчисления ще струват около 40 000 лева.

Днешният базар бе първата стъпка на местните хора към събирането на необходимата сума, с която черквата да бъде спасена.