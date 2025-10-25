Доброволци разчистиха района около параклиса край с. Мандра

Доброволци преобразиха пространството около параклиса “Света Марина” край хасковското село Мандра.

В инициативата се включиха представители на Спасителен клуб за Бъдеще - Хасково. Участваха и жители на Мандра. Групата разчисти пътя до параклиса, както и района около аязмото, за водата в която се вярва, че има лечебна сила.

В акцията се включиха и деца, заедно с родителите си. Включиха се още кметът на селото Ангел Михайлов, както и бившият заместник главен редактор на вестник "Новинар юг" Недялко Бакалов. Най-малкият участник беше 6-годишната Марта, която помогна в почистването на параклиса отвътре.

“Освен, че беше облагороден терена около параклиса, бяха премахнати дървета, чиито клони разместваха керемидите по покрива му, скована и монтирана беше нова пейка до аязмото, а пътеката до него вече е проходима. Параклисът "Света Марина" е на няколко века и винаги е бил духовен дом на млади и възрастни от селото. Желанието на местните хора е 17 юли - денят на света Марина отново да може да се отбелязва там, както е било преди години”, заявиха хората от Мандра.

Днешните доброволчески дейности са част от проект по програма "Чиста околна среда 2025", който кметството спечели в началото на тази година. По същия проект в центъра на селото вече са монтирани фитнес уреди за спортуване на открито с цел по-активен и здравословен начин на живот.