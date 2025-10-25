От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

13 °C

Попадение в добавеното време донесе победата на ОФК “Хасково” над “Ямбол”

В среща от 14-ти кръг на Трета Югоизточна лига ОФК “Хасково” гостува на “Ямбол”. Двубоят се игра в Стралджа. 

Калоян Делчев даде аванс на гостите.през второто полувреме хасковлии имаха претенция за дузпа, която обаче не бе отсъдена. В последствие гостите получиха правото да изпълнят 11-метров наказателен удар, след което резултатът бе изравнен. 

Гостите продължиха да търсят победата и това се случи в добавеното време. В 94-та минута Юлий Шекеров осъществи самостоятелен рейт и успя да вкара втори гол за ОФК “Хасково”, с което тимът спечели двубоя.

С победата хасковлии натрупаха 14 точки и заемат 16-то място в класирането.

На 1-Ви ноември от 15:00 часа червено-белите приемат “Секирово”.

В друг мач от изминалия кръг изпадналия в криза “Димитровград” загуби с 5:0 от “Созопол”.

В следващия кръг димитровградчани са домакини на “Родопа” (Смолян). 

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Спорт

Д-р Николай Николов: Опасността от ваксината е много по-малка от опасността от дивия вирус
Д-р Николай Николов: Опасността от ваксината е много по-малка от опасността от дивия вирус
преди 3 часа
Булгурът се превърна в главен герой на празник в с. Воден
Булгурът се превърна в главен герой на празник в с. Воден
преди 4 часа
Конкурси и дегустация на Празника на тиквата в село Долно Белево
Конкурси и дегустация на Празника на тиквата в село Долно Белево
преди 7 часа
Над 6 000 000 къса контрабандни цигари задържаха митнически и гранични служители на ГКПП „Капитан Андреево“
Над 6 000 000 къса контрабандни цигари задържаха митнически и гранични служители на ГКПП „Капитан Андреево“
преди 7 часа
Откриха Международния турнир по борба Купа “Хасково”
Откриха Международния турнир по борба Купа “Хасково”
преди 8 часа
Връщаме часовниците един час назад
Връщаме часовниците един час назад
преди 10 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Концерти – Lady Gaga Mayhem on The Beach 4k ULTRA HD

Случаен виц

Булгурът се превърна в главен герой на празник в с. Воден

„Когато всичко е загубено, остава бъдещето.“ Каролина Анна Бови

Последни обяви

Случайна рецепта

Спагети със спаначен сос
Спагети със спаначен сос

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини