Попадение в добавеното време донесе победата на ОФК “Хасково” над “Ямбол”

В среща от 14-ти кръг на Трета Югоизточна лига ОФК “Хасково” гостува на “Ямбол”. Двубоят се игра в Стралджа.

Калоян Делчев даде аванс на гостите.през второто полувреме хасковлии имаха претенция за дузпа, която обаче не бе отсъдена. В последствие гостите получиха правото да изпълнят 11-метров наказателен удар, след което резултатът бе изравнен.

Гостите продължиха да търсят победата и това се случи в добавеното време. В 94-та минута Юлий Шекеров осъществи самостоятелен рейт и успя да вкара втори гол за ОФК “Хасково”, с което тимът спечели двубоя.

С победата хасковлии натрупаха 14 точки и заемат 16-то място в класирането.

На 1-Ви ноември от 15:00 часа червено-белите приемат “Секирово”.

В друг мач от изминалия кръг изпадналия в криза “Димитровград” загуби с 5:0 от “Созопол”.

В следващия кръг димитровградчани са домакини на “Родопа” (Смолян).