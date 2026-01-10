„Димитровград“ с равенство в първата си контрола

„Димитровград“ записа равенство в първата си контрола от зимната подготовка. Тимът завърши 3:3 с юношите на кърджалийския „Арда“.

Андреан Стоянов даде аванс на домакините през първата част, а до почивката гостите изравниха. Останалите 4 попадения на стадион „Раковски“ бяха отбелязани през втората част. Андреан Стоянов се разписа още веднъж, а третото попадение за домакините бе дело на Даниел Йовчев.

Следващата контрола за „Димитровград“ е с отбора на ОФК „Хасково“. Мачът е след седмица. Още не е ясно на кой стадион ще се играе контролата.