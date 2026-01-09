Обявявиха Националния конкурс „Завещано от Апостола“

Националният конкурс „Завещано от Апостола“ се провежда за 16 – та поредна година. Ученическата надпревара се посвещава на 153 години от гибелта на Васил Левски.



Възрастови групи: 5-7 клас и 8-12 клас

Направления:

ЕСЕ: до 3 печатни страници

ПРЕЗЕНТАЦИЯ: до 20 слайда, формат PPS

първи слайд – тема и автор

втори слайд – резюме

последен слайд – източници

/автоматично и ръчно управление, без самоцелни ефекти/



Данни за участника – име, клас, училище, телефон, e-mail

Краен срок: 09.02.2026 г.

За допълнителна информация: 0889 404417, e-mail: neli_yc@abv.bg

Наградите на победителите ще бъдат връчени на 19.02.2026 г., 14,30 ч. в зала 202 на Младежки център - Хасково