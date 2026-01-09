От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

5 °C

Обявявиха Националния конкурс „Завещано от Апостола“

Изображение 1 от 2
Покажи в галерия

    Националният конкурс „Завещано от Апостола“ се провежда за 16 – та поредна година. Ученическата надпревара се посвещава на 153 години от гибелта на Васил Левски.


    Възрастови групи: 5-7 клас и 8-12 клас

    Направления:

    ЕСЕ: до 3 печатни страници

    ПРЕЗЕНТАЦИЯ: до 20 слайда, формат PPS
    първи слайд – тема и автор
    втори слайд – резюме
    последен слайд – източници
    /автоматично и ръчно управление, без самоцелни ефекти/


    Данни за участника – име, клас, училище, телефон, e-mail
    Краен срок: 09.02.2026 г.
    За допълнителна информация: 0889 404417, e-mail: neli_yc@abv.bg
    Наградите на победителите ще бъдат връчени на 19.02.2026 г., 14,30 ч. в зала 202 на Младежки център - Хасково

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Полският шофьор на тира със 740 кг марихуана твърди, че не е знаел за дрогата, оставиха го в ареста
    Полският шофьор на тира със 740 кг марихуана твърди, че не е знаел за дрогата, оставиха го в ареста
    преди 2 часа
    Бадминтонисти от България и Гърция участват на турнира на името на проф. д-р Пюзант Касабян
    Бадминтонисти от България и Гърция участват на турнира на името на проф. д-р Пюзант Касабян
    преди 4 часа
    Некоректно закръгляване на цените при превалутиране – какви са правилата и как са защитени правата на потребителите
    Некоректно закръгляване на цените при превалутиране – какви са правилата и как са защитени правата на потребителите
    преди 6 часа
    Над един милион евро очакват в Хасково от продажби и наеми на общински имоти
    Над един милион евро очакват в Хасково от продажби и наеми на общински имоти
    преди 7 часа
    Още по-достъпно пазаруване в Lidl през януари
    Още по-достъпно пазаруване в Lidl през януари
    преди 8 часа
    Шофьорът, карал с безумната скорост от 108 км в час и причинил смъртта на ученичката Божидара, ще лежи 2 години и 6 месеца в затвора
    Шофьорът, карал с безумната скорост от 108 км в час и причинил смъртта на ученичката Божидара, ще лежи 2 години и 6 месеца в затвора
    преди 8 часа

    Препоръчано видео

    img
    Спортна зона – Спортна зона

    Случаен виц

    Некоректно закръгляване на цените при превалутиране – какви са правилата и как са защитени правата на потребителите

    Предназначението на трудностите е да ни предизвикат, а не да ни обезсърчат. Човешкият дух израства по-високо при сблъсък. - Уилям Елъри

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Тирамису
    Тирамису

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини