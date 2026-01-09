От х:

Представиха нови възможности за финасиране на проекти от Фонда за справедлив преход в ОИЦ Хасково

    Нови възможности за финансиране на проекти за фирми, общини и държавни институции от Фонда за справедлив преход представиха в Областния информационен център в Хасково. 

    Първата процедура е  BG16FFPR003-4.011 „Подкрепа за фотоволтаични системи и съоръжения в микро, малки и средни предприятия“. Дейностите по процедурата се изпълняват на територията на общините в
    областите Кюстендил, Перник и Стара Загора, както и 10-те общини, свързани с Маришкия басейн, които попадат в рамките на териториалния обхват на Фонда за справедлив преход, като за област Хасково това са общините Хасково, Димитровград, Харманли, Тополовград и Симеоновград.

    По процедурата могат да кандидатстват съществуващи микро, малки и средни предприятия (МСП), които към момента на кандидатстване, извършват своята стопанска дейност на територията на някоя от тези 5 общини като целта е осигуряване на адекватна и ефективна подкрепа на местната икономика в процеса на преход към климатична неутралност. Един кандидат, заедно с всички преприятия, в които се намира в отношение на „свързаност“, има право да подаде едно проектно предложение по процедурата. Не е допустимо кандидатстване на повече от едно от свързаните предприятия.

    Предвидено е тази процедура да се реализира в два компонента:

    КОМПОНЕНТ 1 – за изграждане на фотоволтаични системи и
    съоръжения за собствено потребление до 1 MW за Област Перник, за
    Област Кюстендил и за Област Стара Загора и общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Хасково, Димитровград,
    Елхово, Сливен и Тунджа;

    КОМПОНЕНТ 2 - за изграждане на фотоволтаични системи и съоръжения за продажба на енергия до 5 MW за Област Стара Загора и общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Хасково, Димитровград, Елхово, Сливен и Тунджа.

    Подробности за тази процедура може да видите във видеото към статията.

    Другите две мерки които бяха представени в Областния информационен център са "Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG16FFPR003-4.007 „Пилотни инициативи за енергийни общности и подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради“ и "Процедура за предоставяне на
    безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG16FFPR003-4.014 „Пилотни инициативи за енергийни
    общности и подобряване на енергийна ефективност на обществени сгради“.

    Подробности за отделните процедури може да намерите на Фейсбук страницата на Областен информационен център Хасково.  

    Източник: Haskovo.NET

