Напусна ни известният и уважаван хирург д-р Георги Кемалов

Известният и уважаван хирург д-р Георги Кемалов е починал вчера на 78 години, съобщиха негови близки. Приживе д-р Кемалов беше един от способните и уважавани лекари в Хасково, с хиляди благодарни пациенти.

Работил е дълги години в МБАЛ-Хасково, както и в хирургичното отделение на болницата във Велинград и СБАЛО Хасково.

Поклонението ще бъде на 11.01.2026 година от 13:30 часа в Залата на Централния гробищен парк. Погребението е час по-късно.

Екипът на Haskovo.net изказва най-искрени съболезнования на близките и приятелите на д-р Кемалов. Светла му памет!

Източник: Haskovo.NET

Представиха нови възможности за финасиране на проекти от Фонда за справедлив преход в ОИЦ Хасково
Обявявиха Националния конкурс „Завещано от Апостола"
Полският шофьор на тира със 740 кг марихуана твърди, че не е знаел за дрогата, оставиха го в ареста
Бадминтонисти от България и Гърция участват на турнира на името на проф. д-р Пюзант Касабян
Некоректно закръгляване на цените при превалутиране – какви са правилата и как са защитени правата на потребителите
Над един милион евро очакват в Хасково от продажби и наеми на общински имоти
