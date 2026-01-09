Напусна ни известният и уважаван хирург д-р Георги Кемалов

Известният и уважаван хирург д-р Георги Кемалов е починал вчера на 78 години, съобщиха негови близки. Приживе д-р Кемалов беше един от способните и уважавани лекари в Хасково, с хиляди благодарни пациенти.

Работил е дълги години в МБАЛ-Хасково, както и в хирургичното отделение на болницата във Велинград и СБАЛО Хасково.

Поклонението ще бъде на 11.01.2026 година от 13:30 часа в Залата на Централния гробищен парк. Погребението е час по-късно.

Екипът на Haskovo.net изказва най-искрени съболезнования на близките и приятелите на д-р Кемалов. Светла му памет!