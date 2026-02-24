Мъж загина при пожар в къща, вероятната причина е незагасена цигара

60-годишен мъж загина при пожар в къща в ивайловградското село Бубино, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и от ОД на МВР-Хасково. Сигнал за инцидента е бил подаден на спешния телефон в 16:10 часа вчера.

На място незабавно са изпратени спасителни екипи. След потушаването на пламъците огнеборците са установили, че е изгоряла двуетажна постройка, като вероятната причина за пожара е незагасена цигара.

В дворното пространство в непосредствена близост до къщата, паднал под прозорец на втория етаж е открит обгорял трупа на мъжа от Любимец.

Транспортиран е за аутопсия. По първоначални данни липсват умишлени действия. Образувано е досъдебно производство.