Задържаният за палежа на апартамент в Хасково: Съжалявам, пишман съм

„Съжалявам много, пишман съм. Голям будалък е, че го направих“. Това заяви днес 42-годишният Боян Асенов, който е обвиняем за палежа на наскоро продадения апартамент на булевард „Васил Левски“ в областния град. Припомняме, че жилището пламна около 18:30 часа на 25 януари.

Боян Асенов заяви, че имотът е бил собственост на жена му Галя Огнянова, с която от около 30 години живеели на семейни начала. По негови думи, тя продала апартамента на друга жена за 105 000 лева и изчезнала с майка си. Сделката за покупко-продажбата минала в петък, на 23 януари. На следващия ден новата собственичка казала на обитателя, че има една седмица да се изнесе, защото жилището вече е нейна собственост. Боян се ядосал на ситуацията, защото той е вложил пари за ремонт. В неделя се напил, по негови думи изпил два галона с бира и със запалка подпалил първо леглото на жена си в едната стая, а после и своето легло в другата стая, включително и дрехите си. После излязъл навън и вероятно съседите му са подали сигнал за инцидента на спешния телефон 112, след което той беше задържан. Изявлението на Боян Асенов – във видеото към публикацията.

Днес хасковлията бе изправен пред Районния съд. Прокурорът по делото Десислава Савова настоя обвиняемият да остане в ареста. Тя изтъкна, че е налице обосновано предположение, че именно Асенов е автор на престъплението, за което е предвидено наказание от 1 до 8 г. затвор. Подчерта, че той се движи в среда с криминално проявени лица.

Служебният защитник на обвиняемия – адвокат Петър Димитров поиска по-лека мярка за клиента си. Юристът изтъкна, че Асенов не се е укривал от разследващите органи, признава вина и съжалява за извършеното.

В крайна сметка съдия Диана Пашова предени, че за да се изпълнят целите на наказателното производство, не е необходимо да бъде налагана най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Предвид това съдът определи на задържания мярка за неотклонение „домашен арест“.

Определението на съда подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Хасково на 03.02.2026 г. от 14.00 ч.

Анета Кутелова