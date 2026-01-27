От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

7 °C

Задържаният за палежа на апартамент в Хасково: Съжалявам, пишман съм

Изображение 1 от 5
Покажи в галерия

    „Съжалявам много, пишман съм. Голям будалък е, че го направих“. Това заяви днес 42-годишният Боян Асенов, който е обвиняем за палежа на наскоро продадения апартамент на булевард „Васил Левски“ в областния град. Припомняме, че жилището пламна около 18:30 часа на 25 януари.

    Боян Асенов заяви, че имотът е бил собственост на жена му Галя Огнянова, с която от около 30 години живеели на семейни начала. По негови думи, тя продала апартамента на друга жена за 105 000 лева и изчезнала с майка си. Сделката за покупко-продажбата минала в петък, на 23 януари. На следващия ден новата собственичка казала на обитателя, че има една седмица да се изнесе, защото жилището вече е нейна собственост. Боян се ядосал на ситуацията, защото той е вложил пари за ремонт. В неделя се напил, по негови думи изпил два галона с бира и със запалка подпалил първо леглото на жена си в едната стая, а после и своето легло в другата стая, включително и дрехите си. После излязъл навън и вероятно съседите му са подали сигнал за инцидента на спешния телефон 112, след което той беше задържан. Изявлението на Боян Асенов – във видеото към публикацията.

    Днес хасковлията бе изправен пред Районния съд. Прокурорът по делото Десислава Савова настоя обвиняемият да остане в ареста. Тя изтъкна, че е налице обосновано предположение, че именно Асенов е автор на престъплението, за което е предвидено наказание от 1 до 8 г. затвор. Подчерта, че той се движи в среда с криминално проявени лица.

    Служебният защитник на обвиняемия – адвокат Петър Димитров поиска по-лека мярка за клиента си. Юристът изтъкна, че Асенов не се е укривал от разследващите органи, признава вина и съжалява за извършеното.

    В крайна сметка съдия Диана Пашова предени, че за да се изпълнят целите на наказателното производство, не е необходимо да бъде налагана най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Предвид това съдът определи на задържания мярка за неотклонение „домашен арест“.

    Определението на съда подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Хасково на 03.02.2026 г. от 14.00 ч.

    Анета Кутелова

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в открит урок на тема „Как се става шампион“
    Ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в открит урок на тема „Как се става шампион“
    преди 1 час
    Божидар Саръбоюков попадна сред десетте най-добри спортисти на България
    Божидар Саръбоюков попадна сред десетте най-добри спортисти на България
    преди 2 часа
    Пловдивските магистрати потвърдиха ареста на турски шофьор, задържан с голямо количество контрабандни стоки
    Пловдивските магистрати потвърдиха ареста на турски шофьор, задържан с голямо количество контрабандни стоки
    преди 6 часа
    Водач загина при удар в спрял тир в аварийната лента
    Водач загина при удар в спрял тир в аварийната лента
    преди 9 часа
    Криминалисти иззеха безакцизни електронни цигари и тютюн за наргиле
    Криминалисти иззеха безакцизни електронни цигари и тютюн за наргиле
    преди 9 часа
    МВР: Водачът на „Опела“ е причинил катастрофата до Цигарената фабрика
    МВР: Водачът на „Опела“ е причинил катастрофата до Цигарената фабрика
    преди 9 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Bryan Adams - Christmas Time

    Случаен виц

    Пловдивските магистрати потвърдиха ареста на турски шофьор, задържан с голямо количество контрабандни стоки
    Ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в открит урок на тема „Как се става шампион“

    Иска ми се да можеше да затворим коледното настроение в буркани и да отваряме по един всеки месец - Харлан Милър

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Постни соленки с маргарин
    Постни соленки с маргарин

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини