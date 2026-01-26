От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

13 °C

Задържаха хасковлия за палеж на наскоро продадения апартамент

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия

    42-годишният Боян Асенов е задържан за палеж на наскоро продадения апартамент на булевард „Васил Левски“ в Хасково. Инцидентът стана около 18:30 часа снощи.

    Пристигналите на място спасителни екипи са установили, че в жилището няма хора, а пожарът е възникнал едновременно в две от стаите и коридора, като е изгоряла част от покъщнината. В хода на незабавните издирвателни действия, служителите са задържали известния на органите на реда хасковлия, който признал за стореното от него и описал начина на извършване на деянието. По случая е образувано досъдебно производство, информираха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

    Снощи малко след инцидента, Боян твърдеше пред репортери, че не знае от какво е възникнал пожарът. Сам заяви, че имотът е бил собственост на жена му Галя Огнянова, която го продала. На място дойдоха и новите собственици – мъж и жена, които обясниха, че сделката за покупко-продажбата минала в петък, 23 януари. Старите собственици имали една седмица да се изнесат. Според запознати, съпругата Галя прибрала парите от продажбата, без да ги сподели с Боян, който се ядосал и предприел действия към нанасяне на щети по жилището.

    Припомняме, че предния ден – на 24 януари, в Хасково избухна друг пожар. Сигнал за пламъците в склад на булевард „Съединение“ бе подаден в 13:40 часа. Помещението било стопанисвано от хасковска фирма и в него били складирани стоки за дома. Вследствие от пожара е изгоряло неустановено до момента количество от съхраняваното. По първоначални данни огънят е тръгнал от извършване на ремонтни дейности. Образувано е досъдебно производство.

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    574 се регистрираха като безработни през месец декември
    574 се регистрираха като безработни през месец декември
    преди 44 минути
    Иззеха 4720 безакцизни цигари и тютюн от кърджалийски микробус
    Иззеха 4720 безакцизни цигари и тютюн от кърджалийски микробус
    преди 1 час
    Задържаха двама мъже с хероин в „Република“
    Задържаха двама мъже с хероин в „Република“
    преди 1 час
    Пиян с 2,83 промила причини катастрофа, избяга и беше заловен от полицията
    Пиян с 2,83 промила причини катастрофа, избяга и беше заловен от полицията
    преди 1 час
    Предупреждение с жълт код за значителни валежи в Хасковско в понеделник
    Предупреждение с жълт код за значителни валежи в Хасковско в понеделник
    преди 4 часа
    Божидар с второ място в Париж и 5 опита над 8 метра
    Божидар с второ място в Париж и 5 опита над 8 метра
    преди 12 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – K.LINA x БРАТЯ АРГИРОВИ - ЗАМИРИСВА НА МОРЕ

    Случаен виц

    Горя наскоро продаден апартамент в Хасково
    Задържаха двама мъже с хероин в „Република“

    Хора, обединявайте се! Вижте: нулата е нищо, но две нули вече значат нещо. - Станислав Йежи Лец

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Холандски рибен хляб
    Холандски рибен хляб

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини