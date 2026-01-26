Задържаха хасковлия за палеж на наскоро продадения апартамент

42-годишният Боян Асенов е задържан за палеж на наскоро продадения апартамент на булевард „Васил Левски“ в Хасково. Инцидентът стана около 18:30 часа снощи.

Пристигналите на място спасителни екипи са установили, че в жилището няма хора, а пожарът е възникнал едновременно в две от стаите и коридора, като е изгоряла част от покъщнината. В хода на незабавните издирвателни действия, служителите са задържали известния на органите на реда хасковлия, който признал за стореното от него и описал начина на извършване на деянието. По случая е образувано досъдебно производство, информираха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Снощи малко след инцидента, Боян твърдеше пред репортери, че не знае от какво е възникнал пожарът. Сам заяви, че имотът е бил собственост на жена му Галя Огнянова, която го продала. На място дойдоха и новите собственици – мъж и жена, които обясниха, че сделката за покупко-продажбата минала в петък, 23 януари. Старите собственици имали една седмица да се изнесат. Според запознати, съпругата Галя прибрала парите от продажбата, без да ги сподели с Боян, който се ядосал и предприел действия към нанасяне на щети по жилището.

Припомняме, че предния ден – на 24 януари, в Хасково избухна друг пожар. Сигнал за пламъците в склад на булевард „Съединение“ бе подаден в 13:40 часа. Помещението било стопанисвано от хасковска фирма и в него били складирани стоки за дома. Вследствие от пожара е изгоряло неустановено до момента количество от съхраняваното. По първоначални данни огънят е тръгнал от извършване на ремонтни дейности. Образувано е досъдебно производство.