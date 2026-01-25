От х:

Горя наскоро продаден апартамент в Хасково

    Пожар избухна в наскоро продаден апартамент в блок на булевард „Васил Левски“ 32А в Хасково около 18:30 часа днес. Жилищната сграда се намира в района между кръстовищата с улиците „Дунав“ и „Ком“.

    Жилището било обитавано все още от старите собственици. Мъжът Боян Асенов каза, че по документи имотът е бил на жена му Галя Огнянова, която го продала скоро. Заяви, че по време на инцидента, той не е бил в апартамента, но разбрал за пожара и дошъл малко по-късно.

    На място дойдоха и новите собственици – мъж и жена. Те обясниха, че официално сделката за покупко-продажбата минала в петък, като се разбрали с продавачите да си съберат багажа до седмица.

    На мястото на инцидента имаше пожарникари за потушаване на пламъците. Дойдоха и полицаи за изясняване на случая.

    По първоначална информация, огънят е тръгнал от спалнята. Предстоеше обаче да бъде извършен оглед, след като отмине задимяването.

    Източник: Haskovo.NET

