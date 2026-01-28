Хасково се прекланя пред жертвите на комунизма на Първи февруари

На 1 февруари, неделя, от 12,00 часа, ще бъде отслужена заупокойна молитва в памет на жертвите на „народния съд“ и комунистическия режим в България, съобщават от Община Хасково. Поклонението ще бъде пред паметната плоча на убитите от партизаните хасковски офицери и военнослужещи Велико Маринов, Георги Чукурлиев, Начо Гюлемезов, Панайот Танев, Димитър Маразов, Михаил Илиев и Петър Ангелов. Ритуалът в тяхна памет стана традиционен, след като беше възстановен по идея на кмета Станислав Дечев през 2019 година. От тогава до днес на 1 февруари своето преклонение пред жертвите на комунистическия режим

изразяват наследниците на убитите български офицери и военни, представители на местната и регионална власт, граждани. Мемориалът се намира на бул. „Раковски“, след кръстовището с ул. „Дунав“.