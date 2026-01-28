Жребият не бе благосклонен за ОФК „Хасково“. Тимът излиза срещу „Марица“ за купата на аматьорите

Жребият за следващия етап от турнира на Купата на Аматьорската футболна лига бе изтеглен. Ролетката отреди трудна задача за ОФК „Хасково“. Тимът ще се изправи срещу четвъртия във временното класиране на Трета Югоизточна лига Марица (Милево). Междуобластният полуфинал 7-ми февруари.

В другия полуфинал в потока Пловдив/Смолян/Хасково/Кърджали ще играят „Родопа“ (Смолян) и четвъртодивизионният „Върбица“ (Бенковски).

Победителят в междуобластния финал ще се изправи срещу представителя на другия поток, , в който са тимовете на „Розова долина“ (Казанлък), „Созопол“, „Загорец“ (Нова Загора) и защитаващият отличието си „Ямбол“.