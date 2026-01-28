От х:

Жребият не бе благосклонен за ОФК „Хасково“. Тимът излиза срещу „Марица“ за купата на аматьорите

Жребият за следващия етап от турнира на Купата на Аматьорската футболна лига бе изтеглен. Ролетката отреди трудна задача за ОФК „Хасково“. Тимът ще се изправи срещу четвъртия във временното класиране на Трета Югоизточна лига Марица (Милево). Междуобластният полуфинал 7-ми февруари.

В другия полуфинал в потока Пловдив/Смолян/Хасково/Кърджали ще играят „Родопа“ (Смолян) и четвъртодивизионният „Върбица“ (Бенковски).

Победителят в междуобластния финал ще се изправи срещу представителя на другия поток, , в който са тимовете на „Розова долина“ (Казанлък), „Созопол“, „Загорец“ (Нова Загора) и защитаващият отличието си „Ямбол“.

Източник: Haskovo.NET

Хасковски боксьорки с медали от първенството за девойки. Дейвид и Джан продължават битката при младежите
преди 1 час
преди 1 час
Водата в Хасково и Въгларово остава забранена за пиене и готвене
преди 2 часа
преди 2 часа
1225 социални помощи за ниски доходи са отпуснати през декември
преди 2 часа
преди 2 часа
Хасково се прекланя пред жертвите на комунизма на Първи февруари
преди 2 часа
преди 2 часа
Три деца и млад мъж са хванати с наркотици
преди 2 часа
преди 2 часа
До 14 градуса в сряда, но с променлива облачност и южен вятър
преди 4 часа
преди 4 часа

