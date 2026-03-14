Превръща ли се Хасково от град на търговците в град на услугите?

    Търговският облик на Хасково преминава през най-динамичната си трансформация за последните десетилетия. Градът, който някога беше един от основните търговски центрове в Южна България, днес е изправен пред нова реалност – десетки затворени магазини, промяна в потребителските навици и преразпределяне на бизнес влиянието.

    В тази връзка съвсем резонен е въпросът: „Идва ли краят на ерата на малките бутици?“.

    На централните търговски улици и в популярните доскоро обекти все по-често се виждат табели „Дава се под наем“. Малките магазини за дрехи, които дълги години бяха гръбнакът на местната икономика, масово затварят врати. Притиснати от „менгеме“ от разходи, някои от търговците не успяват да оцелеят.

    Основните фактори за този негативен тренд със сигурност са комплексни, но и индивидуални за всеки отделен случай. Неизбежно трябва да се има предвид драстичният скок на режийните – поскъпването на електроенергията и наемите. Административната тежест е неизбежна – увеличиха се осигуровките, минималната работна заплата и такси за обслужване на фирми. Влияние оказва и конкуренцията с отварянето на двата ритейл парка в и край града през последните две-три години, през които се концентрира потока от хора към големите международни вериги. Не на последно място е дигиталната вълна – експлозивният ръст на онлайн търговията, която предлага удобство и често по-ниски цени.

    Покритият пазар над реката в Хасково – от търговия към услуги

    Най-видима е промяната в покрития пазар над реката. Там много от търговските клетки остават празни за продължителни периоди. Интересна тенденция са празните места, които все по-често се заемат от шивашки ателиета. Именно онлайн търговията, която „убива“ физическите магазини, дава хляб на шивачите. Поръчаните по интернет дрехи често се нуждаят от корекция – скъсяване, стесняване или преправяне, което превръща шивашките услуги в един от малкото растящи ниши на традиционния пазар.

    Символът на промяната: Технологичните гиганти също отстъпват

    Показателно за еволюцията на пазара бе затварянето на един от големите хипермаркети за техника в Хасково. Когато дори структуроопределящи вериги се изтеглят или оптимизират присъствието си, това е ясен сигнал, че покупателната способност и моделът на пазаруване в областния град са се променили необратимо. Погледнато обаче от друг ъгъл – пълните заведения дават индикация, че народът изобщо не е беден, но може би това се дължи на сивата икономика и контрабанда на различни стоки.

    Бизнес, политика и концентрация на влияние

    Зад кулисите на икономическите процеси стои и въпросът за собствеността и влиянието. Публична тайна в Хасково е, че едрият бизнес и ключовите търговски площи са разпределени между тесен кръг от хора. Не е изненада, че част от тези фигури са пряко или косвено свързани с политическите среди. Тази концентрация на капитали често определя темпото на развитие на града и диктува правилата, при които малкият и средният бизнес се опитват да оцелеят.

    Докато за някои обекти веднага се намират нови наематели (често бързи кредити, разплащателни фирми или казина), общата картина остава тревожна. Може да се направи извод, че Хасково се превръща от град на търговците в град на услугите, в който оцеляват само най-адаптивните или тези със стабилен политически гръб.

    Източник: Haskovo.NET

      прави сте
      09:17, 14 мар 2026
      Всички поръчки за строителство се дават на Атаман. Тенчо Лилянов също традиционно е с позиции в общината. За съжаление ако искаш да правиш бизнес е трудно ако нямаш гръб. Е, има и такива дето са добре с полицията и политиците и никой не им пипа каналите с цигарите и с наркотиците. Най много пари в Хасково имат последните
      Пъпеша
      09:37, 14 мар 2026
      Каун сити се превръща в един град на широките гащи и трудно разбираемата реч съчетано със ромска крадлива губерния в покрайнините
      Бай Танас общественик
      09:40, 14 мар 2026
      Кмет трябва да е с два мандата както американските президенти. Защото и колкото и да си тъп кмет, като те сложат на стола, закопаваш се пускаш корени сред местната власт и оправяш бизнеса и благосъстоянието на своята рода , приятели и съпартийци.
      И не само е до търговията и услугите а и трябва производство, което въобще не се подкрепя от законите. А и малкото произведено ,търговеца ти го продава на двойна и тройна цена и ако искаш купувай!
    Над 300 ученици участват във Второ математическо състезание „Млад математик на Хасково"
    Хванаха 14-годишен с марихуана в хасковския парк „Лебеда“
    Глобяват двама хасковлии за палене на медни кабели край Сточна гара

