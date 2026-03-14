Превръща ли се Хасково от град на търговците в град на услугите?

Търговският облик на Хасково преминава през най-динамичната си трансформация за последните десетилетия. Градът, който някога беше един от основните търговски центрове в Южна България, днес е изправен пред нова реалност – десетки затворени магазини, промяна в потребителските навици и преразпределяне на бизнес влиянието.

В тази връзка съвсем резонен е въпросът: „Идва ли краят на ерата на малките бутици?“.

На централните търговски улици и в популярните доскоро обекти все по-често се виждат табели „Дава се под наем“. Малките магазини за дрехи, които дълги години бяха гръбнакът на местната икономика, масово затварят врати. Притиснати от „менгеме“ от разходи, някои от търговците не успяват да оцелеят.

Основните фактори за този негативен тренд със сигурност са комплексни, но и индивидуални за всеки отделен случай. Неизбежно трябва да се има предвид драстичният скок на режийните – поскъпването на електроенергията и наемите. Административната тежест е неизбежна – увеличиха се осигуровките, минималната работна заплата и такси за обслужване на фирми. Влияние оказва и конкуренцията с отварянето на двата ритейл парка в и край града през последните две-три години, през които се концентрира потока от хора към големите международни вериги. Не на последно място е дигиталната вълна – експлозивният ръст на онлайн търговията, която предлага удобство и често по-ниски цени.

Покритият пазар над реката в Хасково – от търговия към услуги

Най-видима е промяната в покрития пазар над реката. Там много от търговските клетки остават празни за продължителни периоди. Интересна тенденция са празните места, които все по-често се заемат от шивашки ателиета. Именно онлайн търговията, която „убива“ физическите магазини, дава хляб на шивачите. Поръчаните по интернет дрехи често се нуждаят от корекция – скъсяване, стесняване или преправяне, което превръща шивашките услуги в един от малкото растящи ниши на традиционния пазар.

Символът на промяната: Технологичните гиганти също отстъпват

Показателно за еволюцията на пазара бе затварянето на един от големите хипермаркети за техника в Хасково. Когато дори структуроопределящи вериги се изтеглят или оптимизират присъствието си, това е ясен сигнал, че покупателната способност и моделът на пазаруване в областния град са се променили необратимо. Погледнато обаче от друг ъгъл – пълните заведения дават индикация, че народът изобщо не е беден, но може би това се дължи на сивата икономика и контрабанда на различни стоки.

Бизнес, политика и концентрация на влияние

Зад кулисите на икономическите процеси стои и въпросът за собствеността и влиянието. Публична тайна в Хасково е, че едрият бизнес и ключовите търговски площи са разпределени между тесен кръг от хора. Не е изненада, че част от тези фигури са пряко или косвено свързани с политическите среди. Тази концентрация на капитали често определя темпото на развитие на града и диктува правилата, при които малкият и средният бизнес се опитват да оцелеят.

Докато за някои обекти веднага се намират нови наематели (често бързи кредити, разплащателни фирми или казина), общата картина остава тревожна. Може да се направи извод, че Хасково се превръща от град на търговците в град на услугите, в който оцеляват само най-адаптивните или тези със стабилен политически гръб.