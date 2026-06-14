Поправиха голямата авария в Хасково, спират водата в част от Минерални бани

Голямата авария в ключов водопровод на ул. „Банска“ в Хасково, е била отстранена в събота вечер. Повредата е била много сериозна, вода в чешмите потече едва след 21 часа. Както вече писахме, без вода от събота сутрин бяха части от кварталите „Училищни“, „Воеводски“, „Червена стена“, „Каменни“ и „Любен Каравелов“.

Днес, неделя, екипите работят по локална авария на улица „Тимок“ и поправят сградно отклонение към блок на бул. "Раковски", известен като „Космос“.

От неделя сутринта без вода остана голяма част от Минерални бани. Причината е планов ремонт. Той включва реконструкция на канализационен колектор. Това налага изместване на водопровод. Водата ще бъде спряна от късните часове на 14 юни до приключване на строително-ремонтните работи, което се очаква да стане на 15 юни, понеделник.

Очаква се с нарушено водоподаване да бъдат абонатите в ниската зона на Минерални бани – част от булевард „Васил Левски“, булевард „Христо Ботев“, „Сусамска махала“, улица „Енергетик“. На резервни водни количества ще остане село Татарево.