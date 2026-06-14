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Слънчево и приятно време в неделя

Слънчева и умерено гореща неделя ни очаква днес. Температурите ще бъдат между 13 и 27 градуса. Поривите на вятъра ще достигат 12 км в час. 

В понеделник над страната ще преобладава слънчево време. След обяд в североизточните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд, ще прегърми. Температурите ще се повишат и максималните ще са предимно между 28° и 33°.

Във вторник, с усилване на вятъра от северозапад, ще премине бързо атмосферно смущение. Ще се развие купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Дневните температури слабо ще се понижат.

Източник: Haskovo.NET

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