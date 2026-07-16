Слънчево и горещо, повече облаци следобед

Слънчево и горещо ще бъде времето в днешния четвъртък в Хасковска област. В ранния следобед ще се появат облаци, възможно е на места да превали и прегърми. Градусите ще бъдат летни - между 20 и 32 градуса. Вятър почти няма да има и следобедните горещини ще са още по-осезаеми.

В петък над страната ще преобладава слънчево време, в следобедните часове с купеста облачност и локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици на отделни места, главно в планините. Максималните температури ще са предимно между 31° и 36°, по-ниски по Черноморието. В събота ще бъде слънчево, с по-високи дневни температури - между 33° и 38°, по Черноморието ще се задържат между 26° и 30°.

Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните райони и в планинските в Западна България. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, ще бъде слаб, в Източна България до умерен. Около полунощ в крайните северозападни райони ще започнат валежи и гръмотевични бури, възможни са интензивни явления.