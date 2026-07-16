Екипи на ВиК отстраняват авария на главен водопровод в Хасково. Повредата е до водоем „Радарите“, съобщиха от водното дружество. До приключване на строително-ремонтните работи с нарушено водоподаване ще са абонатите в кварталите „Овчарски“, „Република“ и части от „Тракийски“ и „Дружба“.

Екипи на ВиК изграждат днес постоянната връзка на водопровода за Капитан Андреево и Генералово, двете села са на резервни количества вода.

Поради ремонт на аварирал спирателен кран в Харманли днес ще бъде ограничено водоподаването в централна градска част от 9 до 16 часа.

Строително-ремонтни работи ще се извършват и по водопровода към квартал „Злати дол“ в Симеоновград, така също по водопроводите в или към селата Тънково, Спахиево, Синапово, Княжево, Българин, където прекъсването е в част от селото.