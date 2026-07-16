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Екипи на ВиК отстраняват авария на главен водопровод в Хасково

Екипи на ВиК отстраняват авария на главен водопровод в Хасково. Повредата е до водоем „Радарите“, съобщиха от водното дружество. До приключване на строително-ремонтните работи с нарушено водоподаване ще са абонатите в кварталите „Овчарски“, „Република“ и части от „Тракийски“ и „Дружба“.

Екипи на ВиК  изграждат днес постоянната връзка на водопровода за Капитан Андреево и Генералово, двете села са на резервни количества вода.   

Поради ремонт на аварирал спирателен кран в Харманли днес ще бъде ограничено водоподаването в централна градска част от 9 до 16 часа.

Строително-ремонтни работи ще се извършват и по водопровода към квартал „Злати дол“ в Симеоновград, така също по водопроводите в или към селата Тънково, Спахиево, Синапово, Княжево, Българин, където прекъсването е в част от селото.

Източник: Haskovo.NET

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Коментари в сайта (2)

  • 1
    Ки
    Кирил
    16 -1
    11:56, 16 юли 2026
    Срам и позор ало ВиК през ден аварии..
    Отговор
  • 2
    Ис
    истинският антимишок
    2 0
    16:15, 16 юли 2026
    Ало,некадърниците от ВиК Хаской и „журналята",кога ше се научите че в града има квартал ВЪЗРАЖДАНЕ!Намира се в разширеният център,източно от парка над ДНА!6-ти път тоя месец,без да сме споменавани в Бюлетина за аварии на ВиК Хаской оставаме без вода.....
    Отговор
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